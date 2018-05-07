دورية لحرس السواحل تنقذ 114 مهاجرا غير شرعي .الإثنين ، 07-05-2018 - 10:18:00



طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) ـ تمكنت دورية لحرس السواحل يوم أمس من انقاذ
114 مهاجرا غير شرعي على بعد 13 ميل شمال منطقة الزاوية .
وأفاد الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار " أيوب قاسم " أن
الزورق صبراته تمكن من انقاذ 114 مهاجر منهم 21 امراة و4 اطفال .
اضافة إلى انتشال جثة واحدة والابلاغ عن مفقود واحد كانوا على مثن قارب
مطاطي.
وأضاف أن المهاجرين ينتمون الى جنسيات افريقية مختلفة ، وجرت عملية
الانقاذ على بعد 13 ميل شمال منطقة الزاوية .
واوضح المتحدث ان المهاجرين وصلوا قاعدة طرابلس البحرية وتم تسليمهم إلى
مركز ايواء تاجوراء .
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