دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط تنقذ 98 مهاجرا غير شرعي .الإثنين ، 07-05-2018 - 10:19:00



طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) ـ تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط
الخمس " الزورق زوارة " من انقاذ 98 مهاجر غير شرعي بينهم 9 نساء و 3
اطفال كانوا على متن قارب مطاطي .
وذكر المتحدث باسم البحرية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات تونسية ،
جزائرية ، مغربية غامبية ، وسوري واحد .
عملية الانقاذ تمت على بعد 29 ميل شمال القربولي وتم نقل المهاجرين الى
نقطة الخمس لحرس السواحل حيث قدمت لهم المساعدات الانسانية والطبية وتم
تسليمهم الى مركز ايواء الخمس .
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا