دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط تنقذ 98 مهاجرا غير شرعي .
الإثنين ، 07- 05- 2018 - 10:19:00
طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) ـ تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط
الخمس " الزورق زوارة " من انقاذ 98 مهاجر غير شرعي بينهم 9 نساء و 3
اطفال كانوا على متن قارب مطاطي .
وذكر المتحدث باسم البحرية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات تونسية ،
جزائرية ، مغربية غامبية ، وسوري واحد .
عملية الانقاذ تمت على بعد 29 ميل شمال القربولي وتم نقل المهاجرين الى
نقطة الخمس لحرس السواحل حيث قدمت لهم المساعدات الانسانية والطبية وتم
تسليمهم الى مركز ايواء الخمس .
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