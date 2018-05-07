دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط تنقذ 98 مهاجرا غير شرعي .





طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) ـ تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الاوسط

الخمس " الزورق زوارة " من انقاذ 98 مهاجر غير شرعي بينهم 9 نساء و 3

اطفال كانوا على متن قارب مطاطي .

وذكر المتحدث باسم البحرية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات تونسية ،

جزائرية ، مغربية غامبية ، وسوري واحد .

عملية الانقاذ تمت على بعد 29 ميل شمال القربولي وتم نقل المهاجرين الى

نقطة الخمس لحرس السواحل حيث قدمت لهم المساعدات الانسانية والطبية وتم

تسليمهم الى مركز ايواء الخمس .

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