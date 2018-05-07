انطلاق المرحلة الاولى لمشروع تطوير وترميم ساحل البحر بمدينة زوارة .الإثنين ، 07-05-2018 - 10:09:00



زوارة 7 مايو 2018 ( وال ) - انطلقت ببلدية زوارة يوم أمس المرحلة
الاولى لتنفيذ مشروع تطوير وترميم منطقة ساحل البحر " كورنيش ) زوارة تحت
اشراف المجلس البلدي زوارة وتنفيذ شركة جسر العالم للمقاولات والاستثمار
العقاري .
وأفاد المجلس البلدي زوارة عبر موقعه : ان المشروع سيتضمن مراحل مختلفة
لتطوير ساحل المدينة واظهاره بمظهر رائع .
وستشمل مراحل المشروع التنظيف والتهيئة لإنشاء ارصفة ومواقف سيارات
اضافية .. وانشاء مرافق صحية عامة على طول الشاطي بالاضافة إلى توفير
انارة كاملة .
...( وال ) ...

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