انطلاق المرحلة الاولى لمشروع تطوير وترميم ساحل البحر بمدينة زوارة .





زوارة 7 مايو 2018 ( وال ) - انطلقت ببلدية زوارة يوم أمس المرحلة

الاولى لتنفيذ مشروع تطوير وترميم منطقة ساحل البحر " كورنيش ) زوارة تحت

اشراف المجلس البلدي زوارة وتنفيذ شركة جسر العالم للمقاولات والاستثمار

العقاري .

وأفاد المجلس البلدي زوارة عبر موقعه : ان المشروع سيتضمن مراحل مختلفة

لتطوير ساحل المدينة واظهاره بمظهر رائع .

وستشمل مراحل المشروع التنظيف والتهيئة لإنشاء ارصفة ومواقف سيارات

اضافية .. وانشاء مرافق صحية عامة على طول الشاطي بالاضافة إلى توفير

انارة كاملة .

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