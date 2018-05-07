روضة عروس البحر ببلدية سوق الجمعة تحتفل بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي.

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طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) - نظمت روضة عروس البحر ببلدية سوق

الجمعة احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2017 م / 2018م حضرها

الدكتور " خالد المغبوب " عضو المجلس البلدي سوق الجمعة مسؤول ملف

التعليم بالبلدية والأستاذة مفيدة صولة مدير مكتب رياض الأطفال بمراقبة

تعليم سوق الجمعة .

كما حضر الاحتفالية عدد من مدراء ومدرسي المؤسسات التعليمية بسوق

الجمعة وعددا من المهتمين بالعملية التعليمية .

وقدمت خلال الاحتفالية عروض فنية غنائية - مدائح دينية (أناشيد)

نشيد غنائي للترحيب بالضيوف وعرض مسرحي تمثيلي عن الحواس الخمس للإنسان.

كما افتتح بالمناسبة معرض التراث الشعبي الليبي شمل على عينات رمزية

للادوات والصناعات اليدوية التقليدية المختلفة .

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