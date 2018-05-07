روضة عروس البحر ببلدية سوق الجمعة تحتفل بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي.الإثنين ، 07-05-2018 - 09:53:00

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طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) - نظمت روضة عروس البحر ببلدية سوق
الجمعة احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2017 م / 2018م حضرها
الدكتور " خالد المغبوب " عضو المجلس البلدي سوق الجمعة مسؤول ملف
التعليم بالبلدية والأستاذة مفيدة صولة مدير مكتب رياض الأطفال بمراقبة
تعليم سوق الجمعة .
كما حضر الاحتفالية عدد من مدراء ومدرسي المؤسسات التعليمية بسوق
الجمعة وعددا من المهتمين بالعملية التعليمية .
وقدمت خلال الاحتفالية عروض فنية غنائية - مدائح دينية (أناشيد)
نشيد غنائي للترحيب بالضيوف وعرض مسرحي تمثيلي عن الحواس الخمس للإنسان.
كما افتتح بالمناسبة معرض التراث الشعبي الليبي شمل على عينات رمزية
للادوات والصناعات اليدوية التقليدية المختلفة .
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