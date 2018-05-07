اليوم العالمي لغسل اليدين .





سوق الجمعة 7 مايو 2018 ( وال ) - أقامت إدارة الخدمات الصحية

طرابلس ، ومكتب الجودة بالتعاون مع المجلس البلدي سوق الجمعة احتفالية

بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بكلية التربية باب تاجوراء .

وحضر الاحتفالية عدد من الاطباء والمختصين ومسئولي قطاع الصحة وجامعة

طرابلس وبلدية سوق الجمعة ومؤسسات المجتمع المدني .

وأكدت وزارة الصحة عبر موقعها أهمية احياء اليوم العالمي لغسل اليدين

وتوعية بأهمية غسل اليدين بالطريقة الطبية الصحيحة ، الامر الذي يعد أهم

الوسائل لمنع انتشار المكروبيات والعدوى بالمرافق الصحية ، والتي تعد من

أهم أسباب الوفيات في المستشفيات .

وتم خلال الاحتفالية التأكيد على اهمية النظافة في نجاح قطاع الصحة

والعاملين بالمرافق الصحية وكذلك المرضى ومرافقيهم ، وتعلم تطبيق الطريقة

الصحيحة لغسل اليدين حماية لصحة وأرواح المرضى.

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