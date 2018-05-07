اليوم العالمي لغسل اليدين .الإثنين ، 07-05-2018 - 09:42:00



سوق الجمعة 7 مايو 2018 ( وال ) - أقامت إدارة الخدمات الصحية
طرابلس ، ومكتب الجودة بالتعاون مع المجلس البلدي سوق الجمعة احتفالية
بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بكلية التربية باب تاجوراء .
وحضر الاحتفالية عدد من الاطباء والمختصين ومسئولي قطاع الصحة وجامعة
طرابلس وبلدية سوق الجمعة ومؤسسات المجتمع المدني .
وأكدت وزارة الصحة عبر موقعها أهمية احياء اليوم العالمي لغسل اليدين
وتوعية بأهمية غسل اليدين بالطريقة الطبية الصحيحة ، الامر الذي يعد أهم
الوسائل لمنع انتشار المكروبيات والعدوى بالمرافق الصحية ، والتي تعد من
أهم أسباب الوفيات في المستشفيات .
وتم خلال الاحتفالية التأكيد على اهمية النظافة في نجاح قطاع الصحة
والعاملين بالمرافق الصحية وكذلك المرضى ومرافقيهم ، وتعلم تطبيق الطريقة
الصحيحة لغسل اليدين حماية لصحة وأرواح المرضى.
...( وال ) ..

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