شركة " شلمبرجير " العالمية تقدم عرضاً فنياً في أحدث تقنيات محاكاة المكامن والمخططات التطويرية للحقول.





طرابلس 7 مايو 2018 ( وال ) - ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة

" شلمبرجير " العالمية في مجال الخدمات النفطية قدمت عرضاً فنياً بطرابلس

استعرضت فيه آخر التقنيات المتاحة في مجال محاكاة المكامن والمخططات

التطويرية للحقول وخبرات الشركة في هذا المجال.

وحضر العرض من جانب المؤسسة " نور الدين الشقمان" مدير إدارة تطوير

الاحتياطي وعبد المنعم بطيخ مدير إدارة الاستكشاف المكلف وعدد من

المهندسين والمختصين من الادارتين .. بالإضافة إلى عدد من المدراء

والمختصين من الإدارات ذات العلاقة في الشركات المشغلة،

كما حضر عبر الدوائر المغلقة مهندسون ومختصون بشركة سرت لتصنيع النفط

والغاز.

و شارك من شركة شلــمبرجير " سـراج ابوسنينة" مديــر المبيعـات

والتسويق في ليـبــيا وحـافـظ الشـروي مـدير قسم (SIS Integrated

Solution) ومجموعة من المختصين بالشركة.

وتضمنت ورشة العمل العديد من العروض الفنية من قبل المختصين بشركة

شلمبرجير حيث تم التعريف بإمكانيات الشركة من ناحية تقديم الخدمات

الاستشارية والدراسات المكمنية بما فيها ملخص للدراسات التي اجرتها

الشركة على بعض الحقول في ليبيا.

ويذكر أن شركة " شلمبرجير " هي أكبر شركة في العالم تعمل في مجال

خدمات الحقول النفطية ولها نشاط في حوالي 85 دولة ..

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