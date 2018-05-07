لقاء مصالحة بين أبناء قبيلة السكبة في بني وليد.





بنى وليد 7 مايو 2018 ( وال) - كللت جهود المصالحة التي احتضنتها منطقة

اشميخ ببني وليد السبت الماضي إلى تحقيق الصلح والوفاق بين ابناء قبيلة

السكبة وذلك بلقاء الطرفين بعد شقاق دام 35 عاما .

وحضر هذا اللقاء رئيس المجلس المحلي بني وليد، إلى جانب حضور واسع من

مشايخ وحكماء وأهالي قبائل ورفلة من داخل المدينة وخارجها ، وعدد من

المدن المجاورة لبني وليد والتي كان لها دور في انجاح عملية المصالحة. وألقيت خلال لقاء الصلح عدد من الكلمات التي أشادت بالجهود المبذولة،

ودورها الكبير في الوصول إلى المصالحة.

يذكر أن مدينة بني وليد تشهد في الآونة الأخيرة عدة لقاءات صلح بين

أفراد القبيلة الواحدة.

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