بوتين يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيسا لروسيا لولاية رابعة.





موسكو 07 مايو2018 ( وال)- يؤدي الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين" اليوم

الاثنين، اليمين الدستورية لفترة ولاية رابعة وذلك بعد فوزه بنسبة قياسية

بلغت 7ر76 % خلال الانتخابات الرئاسية.

وتمت دعوة حوالي 5000 ضيف لحضور مراسم أداء اليمين في الكرملين في موسكو،

وفقا لوكالة الانباء الالمانية.

وأمضى بوتين بالفعل 18 عاما في السلطة، وتجنب الحظر الدستوري على تولى

الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين من خلال تولي منصب رئيس الوزراء خلال

الفترة بين عامي 2004 و.2008

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