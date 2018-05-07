الشرطة : مقتل 45 على الأقل في هجوم على قرية نيجيرية.الإثنين ، 07-05-2018 - 08:21:00



أبوجا 7 مايو 2018 (وال) - أعلن مسؤول بالشرطة النيجيرية أن 45 شخصا
على الأقل لقوا حتفهم في هجوم على قرية جواسكا بولاية كادونا الشمالية
شمال نيجيريا.
وقال "أوستين ايوار" قائد شرطة ولايةكادونا في تصريح صحفي "انتشلنا 12
جثة بالأمس وانتشلنا اليوم 33 جثة" في الهجوم على القرية الذي تتضح
اسبابه بعد .
وتقع القرية بالقرب من منطقة تشتهر باللصوص وقطع الطرق حيث توفر الغابات
الكثيفة ملاذا بعيدا عن قوات إنفاذ القانون.
...(وال) ...

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