المؤشر نيكي يرتفع 0.

18% في بداية التعامل بطوكيو.



طوكيو 7 مايو 2018 (وال) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل

في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وزاد نيكي 0.18 في المئة مسجلا 22513.22 نقطة كما ارتفع المؤشر توبكس

الأوسع نطاقا 0.15 في المئة ليصل إلى 1774.

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