النفط عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 بسبب مخاوف بشأن فنزويلا وإيران.





سنغافورة 7 مايو 2018 (وال) - ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي فوق 70

دولارا للبرميل اليوم الاثنين لأول مرة منذ نوفمبر 2014 في حين قفز خام

برنت إلى مستوى مرتفع جديد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا مما

يهدد إمدادات البلاد المنخفضة بالفعل.

وبحلول الساعة 0416 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس

العالمي مزيج برنت 75.71 دولار للبرميل بزيادة 84 سنتا أو 1.12 بالمئة

مقارنة مع الإغلاق السابق بعد أن قفزت إلى 75.89 دولار للبرميل في وقت

سابق أثناء جلسة التداول وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر2014.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو

0.95 بالمئة إلى 70.39 دولار للبرميل.

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