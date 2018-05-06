وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يبحث مع نائب مدير منظمة الصحة العالمية أوضاع النازحين بالداخل.





طرابلس 6 مايو 2018 (وال) - بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين

"يوسف جلاله"، اليوم الأحد، خلال لقائه نائب مدير منظمة الصحة العالمية

"رانيرو قويره" ، والوفد المرافق له، برامج عمل المنظمة في الشأن

الإنساني فيما يخص النازحين بالداخل، بالإضافة إلى إمكانية توفير

الاحتياجات الأساسية الصحية الأولية لمراكز الرعاية الصحية التي يستفيد

منها النازحون.

كما تطرق اللقاء، الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا

بطرابلس، بحضور مدير بعثة الصحة العالمية في ليبيا "جعفر حسين"، إلى

برامج الدعم الصحي الإنساني المتعلقة بالطفل والمرأة والفئات الهشة في ظل

محدودية الموارد المالية.

وأشاد "جلاله"، بدور المنظمة في توفير العيادات الطبية المتنقلة، وتوفير

المواد التشغيلية للمستشفيات بالشراكة مع وزارة الصحة، وآخرها توفير دعم

صحي للمستشفيات ببلدية بنغازي، مثمنا زيارة الوفد لليبيا واهتمام

المسئولين بمنظمة الصحة العالمية بدعم القطاع الصحي في الإطار الإنساني.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على مزيد من التنسيق المسبق فيما يتعلق بتبادل

المعلومات وتقييم الأوضاع الصحية للنازحين داخلياً، والبلديات المستضيفة

بما في ذلك المهاجرون غير الشرعيين، لرفع قدرات المراكز الصحية الأولية

وتحصين مقدمي الخدمات للمهاجرين.

كما تم الاتفاق بأن يستهدف هذا البرنامج كذلك المستشفيات بالمناطق

الجنوبية.

..(وال).