موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد 6 مايو 2018 .



*** السلطات التونسبة تعتزم اليوم الاحد إجراء أول إنتخابات بلدية منذ

العام 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.

بمشاركة نحو 3.5 مليون ناخب، بحسب بيانات الهيئة العليا المستقلة

للإنتخابات التونسية.

*** اللبنانيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً

للمرة الاولى منذ نحو عقد من الزمن.

*** تحطم طائرة صغيرة في منطقة ميدلتاون بولاية نيويورك مماأسفر عن مقتل

شخص وإصابة آخر بجراح.

*** الطيران الحربي الصهيوني يقصف بالصواريخ موقعا شمال بلدة بيت لاهيا,

مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة وحالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين ,

وقوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في بلدة العيسوية وتعتقل عدد منهم.

*** مقتل أربعة أشخاص في اشتباك عنيف أندلع بين قوات أمنية ومجموعة

مسلحة بإحدى المناطق بمدينة سريناجار الهندية

*** وحدات خفر السواحل التونسية تضبط 219 من المهاجرين غير النظاميين،

من بينهم نساء وأطفال في السواحل الشرقية للبلاد.

*** إدارة الطيران والفضاء الأميركية " ناسا" تطلق اليوم صاروخاً من

طراز أطلس 5 يزن 360 كيلوجراما من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا،

حاملاً أول مسبار صممته الإدارة لاستكشاف أعماق كوكب المريخ.



,,, (( وكالة الانباء الليبية ))

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