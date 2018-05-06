موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد 6 مايو 2018 .الأحد ، 06-05-2018 - 12:54:00


*** السلطات التونسبة تعتزم اليوم الاحد إجراء أول إنتخابات بلدية منذ
العام 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.
بمشاركة نحو 3.5 مليون ناخب، بحسب بيانات الهيئة العليا المستقلة
للإنتخابات التونسية.
*** اللبنانيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً
للمرة الاولى منذ نحو عقد من الزمن.
*** تحطم طائرة صغيرة في منطقة ميدلتاون بولاية نيويورك مماأسفر عن مقتل
شخص وإصابة آخر بجراح.
*** الطيران الحربي الصهيوني يقصف بالصواريخ موقعا شمال بلدة بيت لاهيا,
مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة وحالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين ,
وقوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في بلدة العيسوية وتعتقل عدد منهم.
*** مقتل أربعة أشخاص في اشتباك عنيف أندلع بين قوات أمنية ومجموعة
مسلحة بإحدى المناطق بمدينة سريناجار الهندية
*** وحدات خفر السواحل التونسية تضبط 219 من المهاجرين غير النظاميين،
من بينهم نساء وأطفال في السواحل الشرقية للبلاد.
*** إدارة الطيران والفضاء الأميركية " ناسا" تطلق اليوم صاروخاً من
طراز أطلس 5 يزن 360 كيلوجراما من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا،
حاملاً أول مسبار صممته الإدارة لاستكشاف أعماق كوكب المريخ.

,,, (( وكالة الانباء الليبية ))
،،،

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