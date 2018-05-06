موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الأحد 6 مايو 2018 حتى الساعة (
12 ظهرا ).
الأحد ، 06- 05- 2018 - 12:16:00
* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي " احمد معيتيق"، يفتتح منافسات
بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة ، بمشاركة ثمانية منتخبات افريقية
.
* غريان - افتتاح مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية
بمدينة غريان ليقدم خدمات إرشادية وعلاجية نفسية واجتماعية..
* سرت - مدير الخدمات الصحية سرت يناقش مع مشرفي المراكز والوحدات
الصحية سبل تطوير الخدمات الصحية .
* سرت - المؤتمر الأول لقسم الاعلام بجامعة سرت يوصي بمواصلة عقد
المؤتمرات والملتقيات العلمية لتشخيص الخطاب الاعلامي وتقديم المقترحات
التي تخدم المشهد الاعلامي ونشر ثقافة التسامح والمصالحة ونبذ العنف .
* طرابلس - الاتحاد العربى لكرة القدم يقرر ضم فريقي الاتحاد
والأهلي بنغازي بجانب الأهلي طرابلس لبطولة الاندية العربية
بعد خوض التصفيات التمهيدية.
* طرابلس - الاتحاد العربى لكرة القدم يقررمنح كأس اللعب النظيف باسم
الاستاذ المرحوم "عبد اللطيف بوكر تقديرا وعرفانا للاستاذ بوكر ولدوره
كأول رئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.
* طرابلس- المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم ندوة علمية حول
(الرعاية الأسرية لكبار السن في ليبيا .. بين تحديات الحاضر وطموحات
المستقبل).
* طرابلس - المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم حملة لقياس إرتفاع ضغط
الدم .
* مصراته - أعمال الصيانه بمهبط مطار مصراتة الدولي تتواصل , والمطار
سيعاد افتتاحه يوم الخميس القادم .
* سبها - التجمع الوطني بمحلة القرضة ينظم جلسة حوارية عن الانشطة التي
قام بها والخطة السنوية لعامي 2018 و 2019 بقاعة التدريب بمقره بمحلة
القرضة .
* سبها - الجمعية النسائية بالقرضة تكرم الأمهات المربيات الأوائل في
احتفالية أقيمت بمنطقة القرضة بسبها بحضور عدد كبير من الأمهات الأوائل .
* سوق الجمعه - المجلس البلدي سوق الجمعة يباشر في تنفيذ حملة الكشف
المبكر على داء السكري بين طلبة التعليم الأساسي بمدارس البلدية .
* طرابلس - وزارة الصحة تشارك في أعمال المؤتمر العربي الثالث
للغذاء والدواء الذي انعقد بمصر بوفد ترأسه وكيل الوزارة "عيسى
العمياني" .
- (( وكالة
الانباء الليبية )) -
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