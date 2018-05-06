موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الأحد 6 مايو 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي " احمد معيتيق"، يفتتح منافسات

بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة ، بمشاركة ثمانية منتخبات افريقية

.

* غريان - افتتاح مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية

بمدينة غريان ليقدم خدمات إرشادية وعلاجية نفسية واجتماعية..

* سرت - مدير الخدمات الصحية سرت يناقش مع مشرفي المراكز والوحدات

الصحية سبل تطوير الخدمات الصحية .

* سرت - المؤتمر الأول لقسم الاعلام بجامعة سرت يوصي بمواصلة عقد

المؤتمرات والملتقيات العلمية لتشخيص الخطاب الاعلامي وتقديم المقترحات

التي تخدم المشهد الاعلامي ونشر ثقافة التسامح والمصالحة ونبذ العنف .

* طرابلس - الاتحاد العربى لكرة القدم يقرر ضم فريقي الاتحاد

والأهلي بنغازي بجانب الأهلي طرابلس لبطولة الاندية العربية

بعد خوض التصفيات التمهيدية.

* طرابلس - الاتحاد العربى لكرة القدم يقررمنح كأس اللعب النظيف باسم

الاستاذ المرحوم "عبد اللطيف بوكر تقديرا وعرفانا للاستاذ بوكر ولدوره

كأول رئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.

* طرابلس- المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم ندوة علمية حول

(الرعاية الأسرية لكبار السن في ليبيا .. بين تحديات الحاضر وطموحات

المستقبل).

* طرابلس - المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم حملة لقياس إرتفاع ضغط

الدم .

* مصراته - أعمال الصيانه بمهبط مطار مصراتة الدولي تتواصل , والمطار

سيعاد افتتاحه يوم الخميس القادم .

* سبها - التجمع الوطني بمحلة القرضة ينظم جلسة حوارية عن الانشطة التي

قام بها والخطة السنوية لعامي 2018 و 2019 بقاعة التدريب بمقره بمحلة

القرضة .

* سبها - الجمعية النسائية بالقرضة تكرم الأمهات المربيات الأوائل في

احتفالية أقيمت بمنطقة القرضة بسبها بحضور عدد كبير من الأمهات الأوائل .

* سوق الجمعه - المجلس البلدي سوق الجمعة يباشر في تنفيذ حملة الكشف

المبكر على داء السكري بين طلبة التعليم الأساسي بمدارس البلدية .

* طرابلس - وزارة الصحة تشارك في أعمال المؤتمر العربي الثالث

للغذاء والدواء الذي انعقد بمصر بوفد ترأسه وكيل الوزارة "عيسى

العمياني" .



- (( وكالة

الانباء الليبية )) -

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