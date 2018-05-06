موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم ليوم ليوم الاحد 6 مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* تونس - السلطات التونسبة تعتزم اليوم إجراء أول إنتخابات بلدية منذ

العام 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.

بمشاركة نحو 3.5 مليون ناخب، بحسب بيانات الهيئة العليا المستقلة

للإنتخابات التونسية.

*بيروت - اللبنانيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128

نائباً للمرة الاولى منذ نحو عقد من الزمن.



* نيويورك -تحطم طائرة صغيرة في منطقة ميدلتاون بولاية نيويورك يسفر

عن مصرع شخص وأصيب آخر بجراح.

*غزة - الطيران الحربي الصهيوني يقصف بالصواريخ لموقع شمال بلدة بيت

لاهيا, مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة وحالة من الخوف في صفوف الأطفال

القاطنين بالقرب من المكان المستهدف,و قوات الاحتلال تداهم منازل

المواطنين في بلدة العيسوية وتعتقل عدد منهم.

* نيودلهي- مقتل أربعة أشخاص في اشتباك عنيف أندلع بين قوات أمنية

ومجموعة مسلحة بإحدى المناطق بمدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر

الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه يسقر الى.

* تونس- وحدات خفر السواحل التونسية تضبط 219 من المهاجرين غير

النظاميين، من بينهم نساء وأطفال في السواحل الشرقية للبلاد.

* واشنطن - إدارة الطيران والفضاء الأميركية " ناسا" تطلق اليوم

صاروخاً من طراز أطلس 5 يزن 360 كيلوجراما من قاعدة فاندنبيرغ الجوية

بكاليفورنيا، حاملاً أول مسبار صممته الإدارة لاستكشاف أعماق كوكب

المريخ.



- (( وكالة الانباء الليبية ))

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