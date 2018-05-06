قوات الاحتلال تعتقل " 6 " مواطنين من الضفة الغربية المحتلة .





رام الله 6 مايو 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الأحد، 6 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية المحتلة .

وبيّن نادي الأسير، في بيان، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة أسرى محررين من

محافظة الخليل، كما اعتقلت تلك القوات مواطن آخر من قرية دير الحطب في

نابلس، ومواطنين اثنين من القدس.

من ناحية ثانية اعتدى مستوطنون اليوم السبت، على محال تجارية في سوق

الذهب في البلدة القديمة من مدينة الخليل، الواقع تحت السيطرة الامنية

للاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية ان مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة على اراضي

وممتلكات المواطنين في قلب مدينة الخليل، اعتدوا على محال تجارية في سوق

الذهب المغلق بقرار عسكري من سلطات الاحتلال وفتحوها وعبثوا بمحتويات.

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