ليبيا تشارك في أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية.





طرابلس 6 مايو 2018 ( وال ) - شاركت وزارة الصحة في أعمال المؤتمر

العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية الذي انعقد بمصر بوفد

ترأسه وكيل الوزارة "عيسى العمياني" .

والقيت خلال المؤتمر مشاركات لعدد من الخبراء والعلماء والمختصين في

الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

كما القيت محاضرات وورقات علمية تناولت الغذاء والدواء والأجهزة

الطبية ودور الجهات الرقابية وآليات التسعير في تحقيق الأمن الدوائي

العربي.

كما افتتح على هامش المؤتمر معرض ضم أحدث الاجهزة والمعدات التي شهدها

العالم .

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