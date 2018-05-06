تواصل منافسات كاس أمم إفريقيا لكرة القدم المصغرة بلقاء منتخب تونس والسنغال.

طرابلس 6 مايو 2018 ( وال ) - تتواصل اليوم الأحد منافسات كاس أمم إفريقيا لكرة القدم المصغرة بمشاركة ثماني منتخبات افريقية بلقاء يجمع المنتخب التونسي والسنغال.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت مساء أمس السبت خلال الاحتفالية

التي أقيمت بنادي المدينة بمدينة طرابلس ، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة، ورئيسي الهيئة العامة للشباب والرياضة " زياد قريرة"، والثقافة" " حسن أونيس"، ورؤساء اتحادات ليبيا، الصومال، مصر، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الأندية الرياضية في ليبيا.

وسيخوض المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة اليوم الأحد أولى

مبارياته في البطولة بملاقاة المنتخب السنغالي عند الساعة السادسة مساء.

ويذكر ان المنتخبات الافريقية المشاركة قسمت إلى مجموعتين حيث ضمت المجموعة الاولى منتخبات البلد المستضيف - ليبيا -ساحل العاج -الصومال -غانا.

في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس -السنغال - جنوب إفريقيا - نيجيريا..

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