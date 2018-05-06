الاتحاد العربى لكرة القدم يقرر ضم فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي بجانب الأهلي طرابلس فى البطولة العربية للاندية .





طرابلس 6 مايو 2018 ( وال ) - قرر الاتحاد العربى لكرة القدم ضم

فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي بجانب الأهلي طرابلس فى البطولة العربية

بعد خوضهما التصفيات التمهيدية رفقة عشرة فرق قسمت لمجموعتين يتأهل الأول

من كل مجموعة ليلتحق بالدور الـ 32 وستكون الانطلاقة للتصفيات يوم 17

مايو الجاري .

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد وجه دعوات للأندية التي يرغب في

تواجدها في نسخة الجديدة المقرر انطلاقها خلال شهر أغسطس القادم بعد أن

قرر الاتحاد العربي زيادة قيمة الجوائز المالية حيث سيحصل الفريق الفائز

بالمركز الأول على 5 مليون دولار و2.5 مليون لأصحاب المركز الثاني ومليون

دولار لصاحب المركز الثالث.

ويذكر أن ادارة النادي الأهلي طرابلس تسلمت دعوة المشاركة في بطولة

الأندية العربية البطلة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، ووقع مندوب

النادي على اتفاقية مشاركته في منافسات البطولة بالعاصمة التونسية .

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