مقتل 5 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مركزا للشرطة جنوب أفغانستان.الأحد ، 06-05-2018 - 10:39:00



قندهار 6 مايو 2018 ( وال ) - قتل شرطيان وثلاثة مهاجمين عقب اقتحام
المهاجمين مركزا للشرطة في منطقة "سبين بولداك "بمقاطعة قندهار جنوب
أفغانستان.
وقال مسؤول أمني في المنطقة المذكورة إن انتحاريا هاجم البوابة
الأمامية لمركز الشرطة بدراجة نارية مفخخة قبل أن يقتحم مهاجمان مسلحان
المبنى بعد وقت قصير من وقوع الانفجار ويشتبكان مع رجال الشرطة الذين
يحرسون المبنى، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة
والمهاجمين الثلاثة.

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