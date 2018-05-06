مقتل شخص وإصابة آخر جراء تحطم طائرة بولاية نيويورك.





نيويورك 6 مايو 2018 ( وال ) لقي شخص حتفه وأصيب آخر إثر تحطم طائرة

صغيرة في منطقة ميدلتاون بولاية نيويورك، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وأوضحت شرطة الولاية لقناة " سي بي إس" أمس السبت أن الطائرة أحادية

المحرك من طراز (أيرونكا 7 إيه سي)، كانت قد أقلعت من مطار راندال

بميدلتاون، ولأسباب غير معروفة حتى الآن سقطت بعدها بقليل.

وجرى إنقاذ الناجي الوحيد من بين حطام الطائرة ونقل للمستشفى لتلقي

العلاج . .

ولم يتم الكشف عن هوية الضحيتين، فيما بدأت الوكالة الفيدرالية للطيران

تحقيقاتها للوقوف على ملابسات حادث تحطم الطائرة . .

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