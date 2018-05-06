مقتل شخص وإصابة آخر جراء تحطم طائرة بولاية نيويورك.الأحد ، 06-05-2018 - 10:30:00



نيويورك 6 مايو 2018 ( وال ) لقي شخص حتفه وأصيب آخر إثر تحطم طائرة
صغيرة في منطقة ميدلتاون بولاية نيويورك، حسبما أفادت مصادر رسمية.
وأوضحت شرطة الولاية لقناة " سي بي إس" أمس السبت أن الطائرة أحادية
المحرك من طراز (أيرونكا 7 إيه سي)، كانت قد أقلعت من مطار راندال
بميدلتاون، ولأسباب غير معروفة حتى الآن سقطت بعدها بقليل.
وجرى إنقاذ الناجي الوحيد من بين حطام الطائرة ونقل للمستشفى لتلقي
العلاج . .
ولم يتم الكشف عن هوية الضحيتين، فيما بدأت الوكالة الفيدرالية للطيران
تحقيقاتها للوقوف على ملابسات حادث تحطم الطائرة . .
...( وال )

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