قوات الاحتلال تقصف موقعا شمال قطاع غزة.الأحد ، 06-05-2018 - 10:27:00



غزة 6 مايو 2018 ( وال ) - قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم
الأحد، بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع
غزة.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة حربية من نوع (إف16
(أطلقت صاروخاً على موقع شمال بيت لاهيا، مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة
وحالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.
وزعمت قوات الاحتلال بأن القصف جاء رداً على اختراق شبان للسياج الحدودي
شرق القطاع.
...( وال) ...

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