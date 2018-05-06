قوات الاحتلال تعتقل" 3 " فلسطينيين من "العيسوية".





القدس 6-مايو -2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم

الأحد، ثلاثة مواطنين بعد دهم منازلهم بصورة وحشية في بلدة العيسوية وسط

القدس المحتلة، وتم اقتيادهم إلى مركز اعتقال وتحقيق في المدينة المقدسة.

من ناحية ثانية أصيب، شاب، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم

الأحد، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر

شمال الخليل، واعتقل ثلاثة مواطنين.

وقال الناشط محمد عوض لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات

الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز

المسيل للدموع صوب المواطنين، مما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من (25 عاما)،

بالرصاص المعدني بالقدم، والعشرات بحالات اختناق.

وأضاف ان تلك القوات فتشت عددا من منازل المواطنين في البلدة، واعتقلت

ثلاثة فلسطنيين .

...( وال ) ...