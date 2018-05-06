بدء عملية الاقتراع في لبنان تمهيدا لانتخاب برلمان جديد.





بيروت 6 مايو2018 ( وال ) - بدأت صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع في

مختلف المناطق اللبنانية، تمهيدا لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو

عقد، . وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا أمام الناخبين

البالغ عددهم وفق لوائح الشطب 3.7 مليون شخص، على أن تتواصل عملية

الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعا.

ويتنافس 597 مرشحا بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة، للوصول الى

البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة تلفزيونية ليل السبت "إذا

ربحنا في لبنان نربح جميعا، وإذا ما خسر أحدنا فإننا جميعا خاسرون"، وهي

القاعدة التي تطبع المعادلة السياسية في لبنان.

...(وال) ...