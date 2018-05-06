مقتل أربعة أشخاص في اشتباك بين مسلحين وقوات أمنية في الشطر الهندي من إقليم كشمير.





نيودلهي 6 مايو 2018 ( وال ) - قتل أربعة أشخاص على الأقل في اشتباك عنيف

اندلع بين قوات أمنية ومجموعة مسلحة بإحدى المناطق بمدينة سريناجار،

العاصمة الصيفية للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه .

ونقلت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية عن متحدث عسكري هندي قوله " إن

الحادث وقع عندما قامت وحدة تابعة لقوات خاصة بمحاصرة حي (جاسي موهالا)

بمنطقة (تشاتتابال) في مدينة سريناجار، بعد تلقي معلومات استخباراتية

بشأن وجود مسلحين هناك، مما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف بين الجانبين.

وأضاف المتحدث العسكري" أن التبادل المكثف لإطلاق النار بين الجانبين

اسفرعن مقتل ثلاثة مسلحين، كما قتل شخص مدني عندما صدمته آلية مدرعة

بينما كان مئات من السكان يسعون إلى فك الحصار الأمني عن المجموعة

المسلحة للإفلات من القوات الأمنية وسط مدينة سريناجار" .