المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم ندوة علمية بطرابلس حول (الرعاية الأسرية لكبار السن ) .

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طرابلس 6 مايو 2018 ( وال ) - نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض

بطرابلس ندوة علمية حول (الرعاية الأسرية لكبار السن في ليبيا .. بين

تحديات الحاضر وطموحات المستقبل) .. تحت إشراف قسم برامج الحماية الصحية

للمسنين بإدارة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمركز ورعاية شركة المسرة

للخدمات الطبية.

وشارك في هذه الندوة العلمية الدكتور" عمر الطاهر" وزير الصحة و

بدرالدين النجار مدير عام المركز ومدير شركة المسرة للخدمات الطبية د.

بلقاسم الباروني وحشد كبير من الاطباء والمهتمين بالمجالات الصحية

والرعاية لكبار السن من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني .

وتركزت الندوة على مناقشة مختلف القضايا الصحية التي تهم رعاية وحماية

كبار السن في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها الدولة ، والعمل على

تطوير الرعاية بين المسؤولية المجتمعية والأسرية والمؤسسية، وما تستلزمه

من وضع لسياسات وبرامج وخطط صحية لحماية فئة المسنين والعمل على خلق

مجتمع ليبي يتسع لجميع الاعمار.

وتم التأكيد على أن رعاية كبار السن هي مسؤولية مجتمعية تضامنية

مشتركة بين الأسر والقطاعات الصحية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

والقطاع الخاص . وأن تحسين وتطوير مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين

يتطلب الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع

الخاص، بحيث يكون هذا النوع من الإيواء الخيار الأخير للمسن ، ووضع

معايير لجودة الخدمات.

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