تواصل حملة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لقياس إرتفاع ضغط الدم .





طرابلس 6 مايو 2018 ( وال ) - تتواصل هذه الايام بطرابلس حملة المركز

الوطني لمكافحة الأمراض لقياس إرتفاع ضغط الدم تحت اشراف قسم مكافحة

أمراض القلب الوعائية وضغط الدم بإدارة الأمراض غير السارية بالمركز

ومشاركة جمعية القلب الليبية والجمعية العالمية للضغط .

وذكر المركز عبر موقعه : أن حملة المسح الوطني لقياس إرتفاع ضغط

الدم ستستمر طيلة شهر مايو الجاري وستشمل العديد من المؤسسات والجمعيات

والأماكن العامة بمدينة طرابلس وضواحيها والمدن المجاورة .

وسيتركز فريق المركز الوطني ضمن الحملة قياس إرتفاع ضغط الدم لدى

العديد من المواطنين في المواقع التالية بطرابلس (ميدان الشهداء ، جامعة

طرابلس ، ميدان الفروسية ، ومطار امعيتيقة الدولي).

وتأتي هذه الحملة للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم الذي يُعد سبباً لوفاة

أكثر من 10 مليون شخص سنوياً بجميع أنحاء العالم .. كما يُصاب اكثر من

شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص فوق 18 سنة بارتفاع في ضغط الدم.

ويذكر أن إرتفاع ضغط الدم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية الخطيرة

منها الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والإصابة بالفشل الكلوي

والعمى وتمزق الأوعية الدموية وتلف الدماغ وغيرها من الامراض ....( وال ) ...