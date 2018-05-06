التجمع الوطني بفزان يعرض انشطة 2017 وخطة 2018 و2019 .
الأحد ، 06- 05- 2018 - 09:11:00
سبها 06 مايو 2018 ( وال ) - نظم التجمع الوطني بفزان أمس السبت جلسة
حوارية عرض خلالها الانشطة التي قام بها سنة 2017 والخطة السنوية لعامي
2018 و 2019 بقاعة التدريب بمقره بمحلة القرضة .
وشهدت الجلسة حضورا لافتا من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بسبها .
وقال عضو التجمع الوطني بفزان " ابوبكر الغصني " قدمنا في هذه الجلسة
عدة عروض منها أهم النشاطات التي قدمها التجمع في العام الماضي وكذلك
منحنا فرصة للحضور للإدلاء بأراءهم وملاحظاتهم وتقييمهم لأنشطة التجمع
التي عرضت .
وأضاف " الغصني " تم عرض الانشطة التي سنقوم بها في عامي 2018 و2019
وكيفية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي كانت حاضرة معنا في هذه
الانشطة .
...(وال)...