التجمع الوطني بفزان يعرض انشطة 2017 وخطة 2018 و2019 .الأحد ، 06-05-2018 - 09:11:00



سبها 06 مايو 2018 ( وال ) - نظم التجمع الوطني بفزان أمس السبت جلسة
حوارية عرض خلالها الانشطة التي قام بها سنة 2017 والخطة السنوية لعامي
2018 و 2019 بقاعة التدريب بمقره بمحلة القرضة .
وشهدت الجلسة حضورا لافتا من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بسبها .
وقال عضو التجمع الوطني بفزان " ابوبكر الغصني " قدمنا في هذه الجلسة
عدة عروض منها أهم النشاطات التي قدمها التجمع في العام الماضي وكذلك
منحنا فرصة للحضور للإدلاء بأراءهم وملاحظاتهم وتقييمهم لأنشطة التجمع
التي عرضت .
وأضاف " الغصني " تم عرض الانشطة التي سنقوم بها في عامي 2018 و2019
وكيفية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي كانت حاضرة معنا في هذه
الانشطة .
...(وال)...

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