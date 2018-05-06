التجمع الوطني بفزان يعرض انشطة 2017 وخطة 2018 و2019 .





سبها 06 مايو 2018 ( وال ) - نظم التجمع الوطني بفزان أمس السبت جلسة

حوارية عرض خلالها الانشطة التي قام بها سنة 2017 والخطة السنوية لعامي

2018 و 2019 بقاعة التدريب بمقره بمحلة القرضة .

وشهدت الجلسة حضورا لافتا من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بسبها .

وقال عضو التجمع الوطني بفزان " ابوبكر الغصني " قدمنا في هذه الجلسة

عدة عروض منها أهم النشاطات التي قدمها التجمع في العام الماضي وكذلك

منحنا فرصة للحضور للإدلاء بأراءهم وملاحظاتهم وتقييمهم لأنشطة التجمع

التي عرضت .

وأضاف " الغصني " تم عرض الانشطة التي سنقوم بها في عامي 2018 و2019

وكيفية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي كانت حاضرة معنا في هذه

الانشطة .

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