حملة الكشف المبكر عن داءالسكري بمدارس سوق الجمعة .





سوق الجمعه 6 مايو 2018 ( وال ) - باشر المجلس البلدي سوق الجمعة في

تنفيذ حملة الكشف المبكر على داء السكري بين طلبة التعليم الأساسي بمدارس

بلدية سوق الجمعة تحت إشراف ومتابعة إدارة الخدمات الصحية طرابلس

بالتنسيق والتعاون مع مكتبي الخدمات الصحية وشؤون التعليم بسوق الجمعة .

وستتواصل الحملة بمشاركة اطباء متخصصون في مختلف مدارس البلدية إلى حين

الإنتهاء من استهداف كافة طلبة مدارس التعليم الأساسي بالبلدية.

ويذكر ان مدارس بلدية سوق الجمعة كانت قد شهدت حملة صحية للكشف عن

الاطفال في مجال العيون تحت شعار ( أطفالنا عيوننا ) بالتنسيق مع مكتب

الصحة بالبلدية تستهدف الكشف المبكر عن ضعف النظر لدى تلاميذ الصف الأول

ابتدائي وسيتم توفير نظارات طبية مجانا للاطفال الذين يتضح بأن لديهم

صعوبة في النظر .

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