الجمعية النسائية بالقرضة تكرم الأمهات الأوائل .
الأحد ، 06- 05- 2018 - 09:07:00
سبها 06 مايو 2018 ( وال )- كرمت الجمعية النسائية بالقرضة الأمهات
المربيات الأوائل في احتفالية أقيمت بمنطقة القرضة بسبها بحضور عدد كبير
من الأمهات الأوائل .
وقالت رئيسة الجمعية النسائية بالقرضة " زهرة بكاري " جاءت هذه الفكرة
من اجل تكريم أمهاتنا المربيات ، وايضاً من اجل جمعهن ببعضهن البعض .
وأضافت اخترنا المربيات الأوائل من مواليد 1920 حتى 1930 وهناك أيضاً
احدى الأمهات من مواليد 1918.
وأشارت " بكاري " إلى أن الأمهات بعد وصولهن الى هذا المكان بانت على
وجههن ملامح الفرحة حيث وجد من اهتم بهن وجمعهن ببعضهن لأول مرة .
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