الجمعية النسائية بالقرضة تكرم الأمهات الأوائل .





سبها 06 مايو 2018 ( وال )- كرمت الجمعية النسائية بالقرضة الأمهات

المربيات الأوائل في احتفالية أقيمت بمنطقة القرضة بسبها بحضور عدد كبير

من الأمهات الأوائل .

وقالت رئيسة الجمعية النسائية بالقرضة " زهرة بكاري " جاءت هذه الفكرة

من اجل تكريم أمهاتنا المربيات ، وايضاً من اجل جمعهن ببعضهن البعض .

وأضافت اخترنا المربيات الأوائل من مواليد 1920 حتى 1930 وهناك أيضاً

احدى الأمهات من مواليد 1918.

وأشارت " بكاري " إلى أن الأمهات بعد وصولهن الى هذا المكان بانت على

وجههن ملامح الفرحة حيث وجد من اهتم بهن وجمعهن ببعضهن لأول مرة .

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