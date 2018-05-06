اختتام دورة تدريبية في مجال الإدارة الرياضية ببلدية سوق الجمعة.





سوق الجمعة 6 مايو 2018 ( وال ) - أختتمت بسوق الجمعة أعمال الدورة

التدريبية في مجال الإدارة الرياضية التي أقيمت بقاعة التدريب بالبلدية

التي أقامها واشرف عليها مكتب الشباب والرياضة بالبلدية .

وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات عن مجال الإدارة الرياضية بهدف

تطوير الرياضة وزيادة انتشارها بين طلبة المدارس وشباب الملتقيات

والاندية الرياضية بسوق الجمعة .

وحضر حفل اختتام هذه الدورة التدريبية الاستاذ " شعبان ددش " عميد

البلدية المكلف والاستاذ . صلاح مهنى رئيس مكتب الشباب والرياضة بالبلدية

والاستاذ . محمود الطويل مدير ادارة الاتحادات الرياضية باللجنة

الأولمبية الليبية وحضور متميز ومشاركة من عدة جهات وشخصيات رياضية من

الأندية الرياضية بسوق الجمعة ومدارس الناشئين لكرة القدم بالبلدية ونادي

طرابلس للألعاب الجوية ومؤسسة بادر للتنمية .

...( وال ) ...