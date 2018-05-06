خفر السواحل التونسي يضبط 219 مهاجرا غير شرعي .





تونس 6 مايو 2018 (وال) - ضبطت وحدات خفر السواحل التونسية 219 مهاجرا

غير شرعي في السواحل الشرقية للبلاد.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان أمس السبت، ان جوالة تابعة لجيش البحر ضبطت

فجر اليوم، قارب صيد صغير الحجم، على بعد 20 كلم من سواحل جزيرة قرقنة من

محافظة صفاقس على متنه عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، من بينهم

نساء وأطفال.

وأضافت أن الغالبية الكبرى لهؤلاء المهاجرين كانوا تونسيين، وتم نقلهم

إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، وتسليمهم للحرس الوطني لاستكمال

الإجراءات القانونية بحقهم.

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