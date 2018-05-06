اختتام المؤتمر الأول لقسم الاعلام بجامعة سرت .





سرت 06 مايو2018 ( وال )- أوصى المشاركون في المؤتمر الأول لقسم

الاعلام بجامعة سرت بمواصلة عقد المؤتمرات والملتقيات العلمية لتشخيص

الخطاب الاعلامي وتقديم المقترحات التي تخدم المشهد الاعلامي ونشر تقافة

التسامح والمصالحة ونبذ العنف .

وأكدت التوصيات التي صدرت في ختام المؤتمر المنعقد تحت عنوان "

استراتيجية الاعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة للمجتمع الليبي

العربي" ، على أهمية الاسراع في انجاز ميثاق شرف عمل لوسائل الاعلام

الليبية بكافة انواعها ومجالاتها .

وشارك في فعاليات المؤتمر والذي انعقد يومي الثاني والثالث من شهر

مايو الجاري ، اساتذة الاعلام بالجامعات الليبية ومراكز البحوث الاعلامية

والصحافية باوراق بحثية حول موضوع المؤتمر .

وحضر ختام المؤتمر رئيس جامعة سرت ووكيل الجامعة للشؤون العلمية

والكاتب العام بها وعدد من عمداء الكليات وطلبة وطالبات قسم الاعلام

بجامعة سرت وعدد من المهتمين بالمجال الاعلامي .

...(وال سرت)...