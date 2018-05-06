اختتام المؤتمر الأول لقسم الاعلام بجامعة سرت .
الأحد ، 06- 05- 2018 - 08:41:00
سرت 06 مايو2018 ( وال )- أوصى المشاركون في المؤتمر الأول لقسم
الاعلام بجامعة سرت بمواصلة عقد المؤتمرات والملتقيات العلمية لتشخيص
الخطاب الاعلامي وتقديم المقترحات التي تخدم المشهد الاعلامي ونشر تقافة
التسامح والمصالحة ونبذ العنف .
وأكدت التوصيات التي صدرت في ختام المؤتمر المنعقد تحت عنوان "
استراتيجية الاعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة للمجتمع الليبي
العربي" ، على أهمية الاسراع في انجاز ميثاق شرف عمل لوسائل الاعلام
الليبية بكافة انواعها ومجالاتها .
وشارك في فعاليات المؤتمر والذي انعقد يومي الثاني والثالث من شهر
مايو الجاري ، اساتذة الاعلام بالجامعات الليبية ومراكز البحوث الاعلامية
والصحافية باوراق بحثية حول موضوع المؤتمر .
وحضر ختام المؤتمر رئيس جامعة سرت ووكيل الجامعة للشؤون العلمية
والكاتب العام بها وعدد من عمداء الكليات وطلبة وطالبات قسم الاعلام
بجامعة سرت وعدد من المهتمين بالمجال الاعلامي .
...(وال سرت)...