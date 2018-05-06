ناسا تعلن إطلاق مسبار " إنسايت" لدراسة الزلازل في المريخ.





واشنطن 6 مايو 2018 ( وال) - أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "

ناسا" اليوم صاروخاً من طراز أطلس 5 يزن 360 كيلوجراما من قاعدة

فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا، حاملاً أول مسبار صممته الإدارة لاستكشاف

أعماق كوكب المريخ.

وقالت ناسا ، إن الصاروخ سينفصل عن المسبار " إنسابت" بعد حوالي 90

دقيقة من الإطلاق، وسيقطع المسبار 484 مسافة مليون كيلومتر ليصل إلى

الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع وفقاً لناسا أن يصل المسبار إلى موقع هبوطه على المريخ 26

نوفمبر من العام الجاري، وسيكون " إنسايت" على بعد نحو 600 كيلومتر عن

موقع هبوط المسبار "كيوريوسيتي" على سطح المريخ عام 2012.

وأشارت " ناسا" إلى أن هذه الرحلة تعد رقم 21 التابعة لها لاستكشاف

المريخ، مضيفة أنه بعد استقراره على سطح الكوكب سيقضي المسبار (إنسايت)

عامين، على الكوكب بحثاً عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ

بالإضافة إلى أصل الأرض، وغيرها من الكواكب الصخرية.

ومن المتوقع أن يجمع " إنسايت" أول بيانات قيمة عن الاهتزازات الزلزالية

لكوكب غير الأرض.

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