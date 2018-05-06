تونس تجري اليوم أول انتخابات بلدية منذ 2011.





تونس 6 مايو 2018 ( وال) - تعتزم السلطات التونسبة اليوم الاحد إجراء

أول إنتخابات بلدية منذ العام 2011 ، وسط دعوات رسمية إلى المشاركة

بكثافة لترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.

ويشارك في هذه الانتخابات نحو 3.5 مليون ناخب، بحسب بيانات الهيئة

العليا المستقلة للإنتخابات التونسية.

وتجرى الانتخابات في 11 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد.

وتتنافس في هذه الإنتخابات الأولى في تونس منذ العام 2011، نحو 2074

قائمة، منها 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة حزبية

ائتلافية، على 7177 مقعدا بلديا في 350 دائرة بلدية موزعة على كافة أنحاء

البلاد التونسية.

وبحسب الهيئة، فإن 69.67% من إجمالي القوائم يترأسها رجال، فيما ترأست

النساء 30.33 % منها فقط.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة صوتية مُقتضبة نقلتها

قنوات تلفزيونية وإذاعات التونسية إن"اليوم الأحد لن يكون يوما عاديا،

والشعب التونسي مدعو لأول مرة للمشاركة في الانتخابات البلدية".

وختم الرئيس التونسي كلمته قائلا "نتمنى إعطاء درس ورسالة للعالم مفادها

أن اختيارنا للديمقراطية هو اختيار صحيح، والتونسيون يعرفون أنهم إذا

أساؤوا الاختيار فهم المسؤولون".

في السياق ذاته اتخذت السلطات التونسية كافة التدابير والإجراءات اللازمة

لإنجاح هذا الاستحقاق الإنتخابي.

وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، عن حشد نحو 30 ألف عنصر أمن

لتأمين هذه الانتخابات، لافتا في نفس الوقت إلى أنه تم إصدار توصيات

وتعليمات واضحة للالتزام بالحياد التام.

وبالتوازي، أكد العميد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع،

أن المؤسسة العسكرية تتكفل بتأمين المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة

للانتخابات، ومقر المخزن المركزي، ومقرات الهيئة الفرعية عبر تشكيلات

عسكرية بدأت عملها منذ 14 فبراير الماضي، لتتواصل لغاية العاشر من مايو

الجاري.

بدورها، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها على أتم الاستعداد

لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام الذي من شأنه تكريس الحكم المحلي،

وترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.

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