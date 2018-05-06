اللبنانيون يدلون بأصواتهم اليوم لانتخاب أعضاء البرلمان.





بيروت 6 مايو 2018 (وال) - يتوجه اللبنانيون اليوم الأحد إلى صناديق

الاقتراع لانتخاب 128 نائباً للمرة الاولى منذ نحو عقد من الزمن.

وتفتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في 1880

مركز اقتراع موزعة على 15 دائرة انتخابية، وسط اجراءات أمنية مشددة. إذ

وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية

وفق وزارة الداخلية اللبنانية.

ويتنافس في الانتخابات 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة ، منضوين في 77

لائحة ، للفوز بأصوات 7ر3 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب للوصول الى

البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وتجري الانتخابات للمرة الاولى منذ العام 2009 ، بعدما مدد البرلمان

الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية .



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