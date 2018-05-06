النائب احمد معيتيق يحضر افتتاح بطولة كاس افريقيا لكرة القدم المصغرةالأحد ، 06-05-2018 - 08:19:00

النائب احمد معيتيق يحضر افتتاح بطولة كاس افريقيا لكرة القدم المصغرةطرابلس 6 مايو 2018 وال حضر النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق مساء السبت بطرابلس افتتاح بطولة كاس افريقيا لكرة القدم المصغرة التي تستضيفها ليبيا بمشاركة فرق من ليبيا،ساحل العاج،الصومال،غانا،تونس،جنوب افريقيا،ونيجيريا
كما حضر افتتاح البطولة ريس الاتحاد الأفريقي للعبة ورئيس هيئة الشباب والرياضة وروساء اتحادات ليبيا ، الصومال،مصر، وعدد من المسؤلين
وأقيمت في افتتاح البطولة عروض فنيةقام بها شباب من ليبيا من مختلف الإعمار جسدوا في صورة معبرة الحب والسلام والتسامح
وفاز الفريق الليبي في مباراة الافتتاح على فريق ساحل العاج بنتيجة 1/ صفر

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