متابعة تطوير الخدمات الصحية بسرت .الأحد ، 06-05-2018 - 08:31:00



سرت 6 مايو 2018 ( وال ) ناقش الاجتماع الذي عقد بسرت وضم مدير
الخدمات الصحية الدكتور " خليفة السيوى " ومشرفو المراكز والوحدات الصحية
بسرت وضواحيها سبل تطوير الخدمات الصحية ، والمعوقات التي تواجه سير عمل
29 مركز ووحدة صحية بالمدينة.
كما ناقش الاجتماع احتياجات المرافق الصحية المتمثلة في المستلزمات
التشغيلية للمرافق الصحية والادوية ، واحتياج بعض المراكز الصحية لاعمال
الصيانة ، ومتابعة أعمال الصيانة لمجمع عيادات سرت المركزية التي تنفد
بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى. ...( وال ) ...
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