متابعة تطوير الخدمات الصحية بسرت .





سرت 6 مايو 2018 ( وال ) ناقش الاجتماع الذي عقد بسرت وضم مدير

الخدمات الصحية الدكتور " خليفة السيوى " ومشرفو المراكز والوحدات الصحية

بسرت وضواحيها سبل تطوير الخدمات الصحية ، والمعوقات التي تواجه سير عمل

29 مركز ووحدة صحية بالمدينة.

كما ناقش الاجتماع احتياجات المرافق الصحية المتمثلة في المستلزمات

التشغيلية للمرافق الصحية والادوية ، واحتياج بعض المراكز الصحية لاعمال

الصيانة ، ومتابعة أعمال الصيانة لمجمع عيادات سرت المركزية التي تنفد

بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى. ...( وال ) ...

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