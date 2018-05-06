افتتاح مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية بغريان .





غريان 6 مايو 2018م -( وال )- افتتح امس بمدينة غريان مركز

البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية .

وأفادت رئيسة جمعية المحجة البيضاء التوعوية بمدينة غريان

المؤسسة لهذا المركز "خيرية أبودينة" وكالة الأنباء الليبية بأن المركز

هو الأول من نوعه بمنطقة الجبل الغربي ، وهو مشروع خيري يقدم خدمات

إرشادية وعلاجية نفسية واجتماعية.

وأضافت يضم المركز العديد من الوحدات منها وحدة للخدمات الأسرية ،

ووحدة التواصل السريع ، ووحدة التأهيل والتدريب ، ووحدة صعوبات التعلم ،

ووحدة التخاطب ، والوحدة النفسية .

وأوضحت أن المركز سينظم العديد من الدورات المتخصصة في الامراض

والمشاكل والظواهر الاجتماعية ، ودورات تأهيلية حسب التخصصات والإمكانيات

المتوفرة .

و حضر حفل الافتتاح ممثلين عن قسم الدعم النفسي بوزارة الصحة ،

وفرع صندوق الضمان الاجتماعي ، والشؤون الاجتماعية ، ومفوضية المجتمع

المدني ، وعدد من المهتمين ودوي الاختصاص بالمدينة .

... ( وال غريان )...