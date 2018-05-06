افتتاح مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية بغريان
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الأحد ، 06- 05- 2018 - 08:28:00
غريان 6 مايو 2018م -( وال )- افتتح امس بمدينة غريان مركز
البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية .
وأفادت رئيسة جمعية المحجة البيضاء التوعوية بمدينة غريان
المؤسسة لهذا المركز "خيرية أبودينة" وكالة الأنباء الليبية بأن المركز
هو الأول من نوعه بمنطقة الجبل الغربي ، وهو مشروع خيري يقدم خدمات
إرشادية وعلاجية نفسية واجتماعية.
وأضافت يضم المركز العديد من الوحدات منها وحدة للخدمات الأسرية ،
ووحدة التواصل السريع ، ووحدة التأهيل والتدريب ، ووحدة صعوبات التعلم ،
ووحدة التخاطب ، والوحدة النفسية .
وأوضحت أن المركز سينظم العديد من الدورات المتخصصة في الامراض
والمشاكل والظواهر الاجتماعية ، ودورات تأهيلية حسب التخصصات والإمكانيات
المتوفرة .
و حضر حفل الافتتاح ممثلين عن قسم الدعم النفسي بوزارة الصحة ،
وفرع صندوق الضمان الاجتماعي ، والشؤون الاجتماعية ، ومفوضية المجتمع
المدني ، وعدد من المهتمين ودوي الاختصاص بالمدينة .
... ( وال غريان )...