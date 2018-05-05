سيالة يجتمع في داكا مع وزير ة الخارجية الكندية .

داكا 5 مايو 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في داكا على هامش مشاركته في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي السبت مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما ناقش السيد الوزير مع الوزيرة الكندية استئناف عمل سفارة كندا من العاصمة طرابلس والتعاون في مجالات قطاعات النفط والغاز والطاقة والتعليم . ووجه سيالة الدعوة لوزيرة الخارجية في كندا لزيارة ليبيا ولكل رجال الاعمال ومدراء الشركات والمستثمرين للتباحث مع نظرائهم الليبيين في مجالات الاستثمار والتجارة والبناء والتعمير .

(وال)