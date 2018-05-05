سيالة ييحث مع وزير خارجية كازاخستان مطالب ليبيا .بتعديل قرار مجلس الامن بشأن تجميد الارصدة الليبية

داكا 5 مايو 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومةالوفاق الوطني محمد سيالة في داكا مع وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف .

وتم حلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية واستعراض مسألة دعم كازاخستان العضو في مجلس الامن لطلب ليبيا بتعديل قرار مجلس الامن بشأن تجميد الارصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبي بعد ان اتضح ان التجميد لايعني حجب حق الادارة لارصدة هي ملك للدولة الليبية .

كما تم التطرق الى مناقشة طلب ليبيا استثناء بعض الاسلحة والمعدات العسكرية من الحظر التي يحتاجها الحرس الرئاسي وخفر السواحل لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية .

واكد الوزير الكازاخستاني دعم كل الطلبات الليبية لدى مجلس الامن .

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