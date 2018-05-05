سيالة يبحث مع نائب وزير خارجية الكويت دعم طلب ليبيا بتعديل قرار مجلس الامن بشأن تجميد الارصدة الليبية لمصحة الشعب الليبي

داكا 5 مايو 2018 (وال) 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في داكا اليوم السبت على هامش مشاركته في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي مع نائب وزير الخارجية بدولة الكويت حالد الجار الله .

وبحث الاجتماع دور الكويت كعضو في مجلس الامن للمساهمة في تعديل قرار مجلس الامن بشأن تجميد الارصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبي بعد ان اتضح ان التجميد لايعني حجب حق الادارة لارصدة هي ملك للشعب الليبي .

وقام سيالة بتوضيح هذه النقطة وتداولها مع السيد نائب وزير الخارجية الكويتي بالاضافة الى موضوع حظر تصدير السلاح الى ليبيا بحجة التخوف من اذكاء الفتنة ومن استعمال السلاح في اشعال الحرب الاهلية وتأثير ذلك على الاجهزة التابعة للدولة في مكافحة الارهاب .

واعطى الجار الله تطمينات للسيد الوزير بخصوص موقف دولة الكويت بدعم طلبات ليبيا في مجلس الامن .

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