مركز طرابلس الطبي يتعاقد علي استجلاب 850 ممرضة فلبينية طرابلس 5 مايو 2018 (وال) - أكد مدير عام مركز طرابلس الطبي " نبيل العجيلي " أن المركز بصدد دعم كادر المهن الطبية المساعدة بعدد 850 ممرضة من دولة الفلبين للعمل ضمن أقسام المركز المتعددة .



وأضاف " العجيلي " في تصريحات صحفية انه تم الاتفاق مع السفير الفلبيني

بليبيا علي أن يكون موعد قدوم الممرضات بعد الانتهاء من حل المشاكل

المالية المعنية بالتحويلات لعدد 100 ممرضة فلبينية يمارسن العمل في

أقسام المركز الطبي منذ العام 2014 .



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