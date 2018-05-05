مركز طرابلس الطبي يتعاقد علي استجلاب 850 ممرضة فلبينية طرابلس 5 مايو 2018 (وال) - أكد مدير عام مركز طرابلس الطبي " نبيل العجيلي " أن المركز بصدد دعم كادر المهن الطبية المساعدة بعدد 850 ممرضة من دولة الفلبين للعمل ضمن أقسام المركز المتعددة .السبت ، 05-05-2018 - 16:19:00


وأضاف " العجيلي " في تصريحات صحفية انه تم الاتفاق مع السفير الفلبيني
بليبيا علي أن يكون موعد قدوم الممرضات بعد الانتهاء من حل المشاكل
المالية المعنية بالتحويلات لعدد 100 ممرضة فلبينية يمارسن العمل في
أقسام المركز الطبي منذ العام 2014 .

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا