تأسيس حاضنة أعمال جامعة غريان "مركز الريادة والابتكار" .





غريان 5 مايو 2018 (وال) - أقيم صباح اليوم السبت بقاعة الاجتماعات بكلية

الهندسة بجامعة غريان حفل افتتاح حاضنة أعمال جامعة غريان "مركز الريادة

والابتكار" .

وقد أفاد مدير مركز الريادة والابتكار بغريان الدكتور "عبد العزيز

أبدينة" وكالة الأنباء الليبية بأن المركز يعد أول مركز ريادة وإبتكار

يتم افتتاحة فعلياً بناء على قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني

الصادر في شهر مارس الماضي والقاضي بإفتتاح حاضنات الأعمال بعشرة جامعات

ليبية ، ويهدف لبناء قدرات الريادة ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ، وتدريب

الشباب على خلق برامج عمل.

من جهته أوضح مدير مركز المشروعات الصغرى والمتوسطة ببلدية غريان

"خليفة الأجطل" بأن هذا المركز يهدف إلى إحتضان الرواد وأصحاب المشاريع

وتقديم يد العون لهم بالإستشارات والدعم ليتمكنوا من إقامت مشاريعهم

الاقتصادية.

وقد حضر حفل الافتتاح كل من المجلس البلدي غريان ، وأعضاء مجلس النواب

عن مدينة غريان ، وبيت الخبرة ، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس

بجامعة غريان ، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن العام .



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