ميناء مصراتة البحري : 540 ألف طن قمح تصل ليبيا في الفترة ما بين أغسطس وأبريل.





مصراته 5 مايو 2018 (وال) - أعلن ميناء مصراتة البحري عن وصول شحنة حبوب

القمح تبلغ كميتها ( 60000 ) ألف طن مؤكدا بأن مجمل ما تم استيراده منذ

شهر أغسطس 2017 وحتى الآن يبلغ ( 540 ) ألف طن قمح بواقع 9 شحنات.

وقال " عبدالباسط جبوع " رئيس الهيئة الاستشارية بجهاز ديوان المحاسبة

إن استهلاك ليبيا من القمح يصل في العام لنحو مليون طن بينما يبلغ

استهلاك الدقيق لنحو 770 ألف من الدقيق.

وأضاف لو يتم دعم قطاع الزراعة في ليبيا فسيكون حجم استهلاك القمح 30%

إنتاج محلي ونحو 70% استيراد من الخارج مذكرا بمشاريع إنتاج الحبوب في

مناطق الجنوب والجبل الأخضر.

من جهته أكد رئيس لجنة موازنة الأسعار " جمال الشيباني " أن القمح هو

أساس الغذاء وهو امن غذائي يجب الحفاظ عليه غير أن الدولة لا تملك أي

بيانات في الوقت الذي من المفترض فيه أن يكون لدى الدولة مخزون كافئ

للاستهلاك لمدة ستة شهور .

وطالب " الشيباني " بضرورة إنشاء ديوان للحبوب للسيطرة علي أسعار

الحبوب والكميات المستهلكة وتحديد النوعيات معتبراً أن هناك كميات كبيرة

من الحبوب المستوردة متدنية الجودة.





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