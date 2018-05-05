افتتاح مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية بغريان .السبت ، 05-05-2018 - 15:53:00



غريان 5 مايو 2018 (وال) - افتتح صباح اليوم السبت مركز البسمة للتدريب
والاستشارات النفسية والأسرية بمدينة غريان .
وأفادت رئيسة جمعية المحجة البيضاء التوعوية بمدينة غريان المؤسسة لهذا
المركز "خيرية أبودينة" وكالة الأنباء الليبية بأن المركز هو الأول من
نوعه بمنطقة الجبل الغربي ، وهو مشروع خيري يقدم خدمات إرشادية وعلاجية
ونفسية واجتماعية ، ويضم العديد من الوحدات والتي من بينها " وِحدة
الخدمات الأسرية ، ووحدة التواصل السريع ، ووحدة التأهيل والتدريب ،
ووحدة صعوبات التعلم ، ووحدة التخاطب ، والوحدة النفسية .
وأوضحت "أبودينة" بأن المركز ينظم العديد من الدورات المتخصصة ، ودورات
تأهيلية لمستحقيها بحسب التخصصات والإمكانيات المتوفرة لذلك .
وقد توجهت رئيسة جمعية المحجة البيضاء بالشكر إلى كل الجهات التي ساهمت
في دعم هذا المركز الخيري إلى أن وصلنا اليوم إلى الافتتاح .
وقد حضر حفل الافتتاح كل من ممثلين عن قسم الدعم النفسي بوزارة الصحة ،
وفرع صندوق الضمان الاجتماعي ، والشؤون الاجتماعية ، ومفوضية المجتمع
المدني ، وعدد من المهتمين ودوي الاختصاص .

...( وال غريان )...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا