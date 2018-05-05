افتتاح مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية بغريان .
السبت ، 05- 05- 2018 - 15:53:00
غريان 5 مايو 2018 (وال) - افتتح صباح اليوم السبت مركز البسمة للتدريب
والاستشارات النفسية والأسرية بمدينة غريان .
وأفادت رئيسة جمعية المحجة البيضاء التوعوية بمدينة غريان المؤسسة لهذا
المركز "خيرية أبودينة" وكالة الأنباء الليبية بأن المركز هو الأول من
نوعه بمنطقة الجبل الغربي ، وهو مشروع خيري يقدم خدمات إرشادية وعلاجية
ونفسية واجتماعية ، ويضم العديد من الوحدات والتي من بينها " وِحدة
الخدمات الأسرية ، ووحدة التواصل السريع ، ووحدة التأهيل والتدريب ،
ووحدة صعوبات التعلم ، ووحدة التخاطب ، والوحدة النفسية .
وأوضحت "أبودينة" بأن المركز ينظم العديد من الدورات المتخصصة ، ودورات
تأهيلية لمستحقيها بحسب التخصصات والإمكانيات المتوفرة لذلك .
وقد توجهت رئيسة جمعية المحجة البيضاء بالشكر إلى كل الجهات التي ساهمت
في دعم هذا المركز الخيري إلى أن وصلنا اليوم إلى الافتتاح .
وقد حضر حفل الافتتاح كل من ممثلين عن قسم الدعم النفسي بوزارة الصحة ،
وفرع صندوق الضمان الاجتماعي ، والشؤون الاجتماعية ، ومفوضية المجتمع
المدني ، وعدد من المهتمين ودوي الاختصاص .
...( وال غريان )...