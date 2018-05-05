افتتاح مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية بغريان .





غريان 5 مايو 2018 (وال) - افتتح صباح اليوم السبت مركز البسمة للتدريب

والاستشارات النفسية والأسرية بمدينة غريان .

وأفادت رئيسة جمعية المحجة البيضاء التوعوية بمدينة غريان المؤسسة لهذا

المركز "خيرية أبودينة" وكالة الأنباء الليبية بأن المركز هو الأول من

نوعه بمنطقة الجبل الغربي ، وهو مشروع خيري يقدم خدمات إرشادية وعلاجية

ونفسية واجتماعية ، ويضم العديد من الوحدات والتي من بينها " وِحدة

الخدمات الأسرية ، ووحدة التواصل السريع ، ووحدة التأهيل والتدريب ،

ووحدة صعوبات التعلم ، ووحدة التخاطب ، والوحدة النفسية .

وأوضحت "أبودينة" بأن المركز ينظم العديد من الدورات المتخصصة ، ودورات

تأهيلية لمستحقيها بحسب التخصصات والإمكانيات المتوفرة لذلك .

وقد توجهت رئيسة جمعية المحجة البيضاء بالشكر إلى كل الجهات التي ساهمت

في دعم هذا المركز الخيري إلى أن وصلنا اليوم إلى الافتتاح .

وقد حضر حفل الافتتاح كل من ممثلين عن قسم الدعم النفسي بوزارة الصحة ،

وفرع صندوق الضمان الاجتماعي ، والشؤون الاجتماعية ، ومفوضية المجتمع

المدني ، وعدد من المهتمين ودوي الاختصاص .



...( وال غريان )...