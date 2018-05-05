انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي.





بنغازي 5 مايو 2018 (وال) - انطلقت بمدينة بنغازي صباح اليوم السبت

فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة أعمار مدينة بنغازي بمشاركة عدد

كبير من رجال الإعمال الدوليين والمحليين .

كما حضر افتتاح فعاليات المؤتمر الذي أقيم بفندق تيبستي السياحي عدد من

أعضاء مجلس النواب وعميد بلدية بنغازي ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية

و ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

وأفادت مصادر باللجنة المشرفة على المؤتمر وكالة الأنباء الليبية أن هذا

المؤتمر سيستمر لمدة ( 6) أيام سيساهم في وضع الرؤية العلمية لإعادة

الأعمار بمدينة بنغازي وذلك من خلال تلاقى الخبراء والمختصين في مجالات

الأعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة

ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء

والأكاديميين .



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