سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات على هامش مشاركته في اعمال مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي .

داكا 5 مايو 2018 (وال)- عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم السبت سلسلة من الاجتماعات على هامش مشاركته في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في داكا .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد اجتمع السيد الوزير مع عادل الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية حي ناقشا مستجدات الاوضاع في ليبيا والمنطقة والعالم .

كما اجتمع سيالة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في السودان محمد عبدالله استعرضا خلاله التحضيرات الجارية بخصوص اجتماعات اعلان نيامي المزمع عقدها في الخرطوم .

واجتمع سيالة في داكا مع وزير خارجية المالديف حيث ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة .

واجتمع السيد الوزير اليوم السبت مع رئيس الوزراء في بنغلاديش الشيخة جسنية واحد .

(وال)