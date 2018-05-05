سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات على هامش مشاركته في اعمال مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي .السبت ، 05-05-2018 - 15:09:00

داكا 5 مايو 2018 (وال)- عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم السبت سلسلة من الاجتماعات على هامش مشاركته في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في داكا .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد اجتمع السيد الوزير مع عادل الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية حي ناقشا مستجدات الاوضاع في ليبيا والمنطقة والعالم .
كما اجتمع سيالة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في السودان محمد عبدالله استعرضا خلاله التحضيرات الجارية بخصوص اجتماعات اعلان نيامي المزمع عقدها في الخرطوم .
واجتمع سيالة في داكا مع وزير خارجية المالديف حيث ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة .
واجتمع السيد الوزير اليوم السبت مع رئيس الوزراء في بنغلاديش الشيخة جسنية واحد .
(وال)

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