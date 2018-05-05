مكتب الزكاة بسرت يوزع مساعدات عينية ونقدية على الأسر من ذوي الدخل المحدود .





سرت 5 مايو 2018 (وال) - وزع مكتب صندوق الزكاة بسرت مساعدات عينية

ونقدية ومتطلبات الزواج على الأسر من دوي الدخل المحدود والأرامل

والمطلقات بسرت.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت " عزالدين محمد " لمراسل وكالة

الأنباء الليبية بالمدينة إن عدد الأسر المستهدفة أكثر من 310 أسرة

محتاجة ومسجلة بالمنظومة والتي تم اختيارها من قبل اللجنة الاستشارية

بمكتب الزكاة والتي تتوفر فيها شروط استحقاق الزكاة.

وأوضح " عزالدين " أن المساعدات تمثلت في سلة غذائية متكاملة من السلع

الغذائية والتموينية لشهر رمضان الكريم وأيضا توزيع مبالغ مالية قرابة

خمسون الف دينار للعلاج وأيضا توزيع أفران وتلاجات وحجر نوم جديدة للأسر

لزواج أبنائها.

وتأتى المساعدات في إطار حملة الجسد الواحد مقدمة من مكتب صندوق الزكاة

بطرابلس وبرعاية ديوان الزكاة بحكومة الوفاق الوطني وان الحملة وصلت أمس

سرت وكان في استقبالهم مسؤولى مكتب الزكاة سرت والخيرين من أبناء المدينة

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