المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة تعقدان الاجتماع الفني الأول لسنة 2018 ‎طرابلس 5 مايو 2018 (وال) - انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس الاجتماع الفني الأول للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة للنفط.



و‎حضـر الاجتمـاع عن المـؤسسة كلا من مـدير إدارة تطـوير الاحتيـاطي "

نورالدين شقمان " ومدير إدارة الصيانة والمشاريع " صالح البصير" و مدير

إدارة الإنتاج " أنور عقيل " وعدد من المختصين بالمؤسسة و ممثلي الشريك

الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر ومعهد النفط الليبي

وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.كما حضر عن شركة الواحة مدراء

الإدارات الفنية والمالية والصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين

بالشركة.

و‎تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة لعام 2018 فيما يخص نشاط الحفر

التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ هذه النشاطات

والميزانيات المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام.

كما تناول الاجتماع مناقشة ما يخص المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة

لوضع الحقول الإستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو

والفارغ و "م ن 98" وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال

الغاز والحد من حرقه إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات

السطحية وأنابيب نقل النفط المتضررة.

كما استعراض الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق

الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. إضافة

إلى مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية.



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